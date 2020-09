Este lunes el director de la policía del condado de Miami-Dade se pronunció luego de los recientes hechos violentos que se han generado en el medio de transporte conocido como Metromover.

A través de un comunicado Alfredo “Freddy” Ramírez dijo que “los recientes y brutales ataques a nuestro sistema Metromover, aunque no están relacionados, son profundamente preocupantes”, por lo que se deben tomar medidas para mantener seguros a los pasajeros de tránsito.

“También he hablado con el Jefe Jorge Colina del Departamento de Policía de Miami y ambos estamos comprometidos a trabajar juntos, no sólo para atrapar al sujeto de este cruel crimen, sino para ayudar a mantener a nuestros clientes de tránsito seguros”, comentó.

La última agresión reportada la propinó este domingo un hombre negro de unos 45-55 años, de unos 6 pies, 180 libras.

La víctima Eduardo Fernández, de 74 años, se dirigía al trabajo como aparcacoches el domingo por la mañana cuando fue atacado después de que abordara el Metromover en el Government Center en el corto viaje a la terminal Omni cerca del Adrienne Arsht Center, dijo su hijo.

Fernández sufrió varias fracturas y hemorragias internas, que requirieron cirugía, dijo su hijo Christian, quien señaló que se espera que la estancia de Fernández en el hospital sea larga.

El 4 de septiembre, una mujer fue golpeada y pateada después de abordar el Metromóvil en Brickell. Esa paliza fue grabada en video desde el interior del tren. En ese caso, Joshua King, de 25 años, fue arrestado y acusado de atacar a tres personas en el Metromóvil el mismo día.

