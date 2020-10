El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas recibió el viernes el Premio Nobel de la Paz 2020 por sus esfuerzos para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo.

“Con este premio, deseamos volver los ojos del mundo hacia los millones de personas que enfrentan el hambre y la pobreza alimentaria”, anunció Berit Reiss-Andersen, presidente del comité, en Oslo.

El organismo fue recompensado por “su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por el conflicto y por actuar como fuerza impulsora en los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto”, agregó Berit Reiss-Andersen.

En 2019, la organización con sede en Roma brindó asistencia a cerca de 100 millones de personas en 88 países que son víctimas de la inseguridad alimentaria aguda y el hambre. Es la agencia especializada más grande de la ONU y el grupo humanitario más grande del mundo que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria.

“Frente a la pandemia, el Programa Mundial de Alimentos ha demostrado una capacidad impresionante para intensificar sus esfuerzos”, agregó Reiss-Andersen.

El jefe de la organización, David Beasley, apareció mareado en un video publicado en Twitter desde Níger poco después de que se anunciara la noticia.

We are deeply humbled to receive the #NobelPeacePrize. This is an incredible recognition of the dedication of the @WFP family, working to end hunger everyday in 80+ countries.

Thank you @NobelPrize for this incredible honor! pic.twitter.com/bHcS0usWQa

— David Beasley (@WFPChief) October 9, 2020