Hay un dicho que reza ¡El que persevera alcanza! Y esto fue lo que le ocurrió al programador de videojuegos Lyubomir Vladimirov.

Vladimirov se propuso que enviaría un tweet por un año al CEO de Space X, Elon Musk, para que aprobara la creación de un video sobre la colonización del planeta Marte, inspirado en la compañía aeroespacial.

“Querido Elon. Soy un desarrollador de juegos y estoy creando un juego sobre la colonización de Marte contigo y SpaceX. Si crees que es genial, todo lo que necesito es un “adelante” para usar tu nombre y logotipos. Publicaré esto todos los días durante un año o hasta que obtenga un “sí” o un “no”. 154/365 ”, dice el post del creador del videojuego.

Dear Elon,

I'm a game dev. and I am making a game about colonizing Mars with you and SpaceX in it. If you think it's cool, all I need is the "Go ahead" to use your name and Logos.

I will post this every day for a year or until I get a Yes or a No!

154 / 365

— Lyubomir Vladimirov (@lvladimirovBG) January 12, 2021