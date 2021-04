Las monedas coleccionables y las valiosas tarjetas de béisbol de Ken Griffey Jr. y Mickey Mantle se encuentran entre las docenas de artículos no reclamados que son subastadas por el estado de Florida.

Por primera vez, esa subasta se llevará a cabo en línea y cualquier persona en el país puede participar, anunció el jueves el director financiero de Florida, Jimmy Patronis. Reseñó Local10.

La inscripción para la Subasta de Propiedad No Reclamada en Línea de Florida 2021 comienza el viernes y la licitación comienza el 23 de abril. Para obtener más información sobre los artículos disponibles y para registrarse, haga clic aquí .

Los artículos subastados fueron entregados a la División de Propiedad No Reclamada del Oficial Principal de Finanzas del estado después de ser recuperados de cajas de seguridad abandonadas.

Si cree que algo puede pertenecerle, le recomendamos que visite FLTreasureHunt.gov para realizar una búsqueda.

“Desde que asumí el cargo en 2017, estoy orgulloso de haber devuelto más de $ 1.2 mil millones en propiedad no reclamada a los bolsillos de los floridanos”, dijo Patronis en un comunicado de prensa que anunciaba la nueva fecha en donde será subastadas una cantidad de artículos. “Se estima que 1 de cada 5 floridanos tiene propiedad no reclamada esperando ser reclamada. Solo le tomará unos minutos buscar para ver si usted, su familia o su negocio tienen propiedad no reclamada en Florida. Estoy animando a todos los ciudadanos, en Florida y en todo nuestro país, a buscar ahora en FLTreasureHunt.gov ”.