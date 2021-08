Cada día son los magnates millonarios que ven a Miami y su bahía como un sitio predilecto para echar raíces, así como lo hizo el dueño de un emporio de cosméticos peruano.

Eduardo Belmont Anderson, dueño de la empresa Belcorp, adquirió una propiedad en Key Biscayne, valorada en $14,6 millones, informaron los medios especializados en el mundo inmobiliario en la “Ciudad del Sol”.

La negociación de la mansión fue hecha por el ejecutivo bancario Miami Fernando Pérez Hickman y su esposa María Del Carmen Escolar, una agente de bienes raíces que manejó la lista ella misma, según Zillow.

Los expertos indicaron que la propiedad es de 6.490 pies cuadrados tiene una terraza privada con un elevador de botes.

Su construcción data de 1969 como una casa de 3.462 pies cuadrados. Pero luego se le agregaron en 1987 otros 3140 pies cuadrados.

La misma está inspirada Riviera francesa y en 2019, se le hizo la última modificación que incluyó , una bodega y un gimnasio completamente equipado, según el listado.

Billionaire cosmetics giant Eduardo Belmont Anderson bought this Key Biscayne mansion from veteran banker Fernando Perez-Hickman for $14.6M https://t.co/Z46K0KKePv

— Brian Bandell (@BrianBandell) August 25, 2021