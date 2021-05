Tras su apertura en 1962, el Miami Marine Stadium aportó entretenimiento y vida a la cuenca acuática artificial de Virginia Key, hasta que cerró tras el huracán Andrew en 1992.

Diversas entidades gubernamentales, empresariales y filantrópicas están interesadas en renovar este patrimonio, reportó Islandernews

El 15 de abril, el Miami Center for Architectural Design, The Dade Heritage Trust y el American Institute of Architects Miami organizaron una presentación especial llamada “Saving Marine Stadium”.

En la mesa redonda, y en la presentación de los nuevos planes arquitectónicos para restaurar el histórico estadio, participaron Richard J Heisenbottle, arquitecto de conservación, y Rosa Lowinger, conservacionista, que hablarían de lo que supondría restaurar la arquitectura brutalista del estadio.

Otro panelista, Don Worth, cofundador del grupo de defensa del Estadio de la Marina, habló de la viabilidad financiera del proyecto.

Christine Rupp, directora ejecutiva de Dade Heritage Trust, una organización de conservación histórica fundada en 1972 y dedicada a preservar el patrimonio arquitectónico, medioambiental y cultural del condado, fue una de las primeras oradoras.

Dade Heritage Trust ha estado involucrado en el Estadio de la Marina de Miami durante años.

En 2009, a raíz de los esfuerzos de preservación de Dade Heritage Trust, el National Trust for Historic Places incluyó el Estadio de la Marina en su lista de “más amenazados”.

En 2012, el estadio fue nombrado “Tesoro Nacional” por el National Trust.

Devolver la vida al Estadio de los Marines ha sido una misión para múltiples grupos de defensa.

Don Worth se puso en contacto con Christine Rupp, entonces directora del Museo de Coral Gables, para mostrar el estadio en una exposición.

En 2013 se puso en marcha la exposición “Concrete Paradise”, creada y comisariada por Rosa Lowinger.

En ella se destacaba la historia y la arquitectura del estadio, así como las obras de arte inspiradas en él. Celebridades de primera línea, como Jimmy Buffet y Gloria Estefan, apoyaron el esfuerzo.

“Podemos enumerar todas las razones por las que debemos apoyar el Estadio de los Marines”, dijo Richard Heisenbottle, arquitecto de conservación, durante la presentación de abril.

“El edificio es tan patrimonio nuestro como lo son la Torre de la Libertad, el Teatro Olympia, el Vizcaya y el Hotel Biltmore. Sí, es un estilo arquitectónico diferente, pero cuando hablamos de salvar un edificio como éste, hablamos de salvar nuestro patrimonio para las generaciones futuras”.

“Lo que hace falta es tener la voluntad política de comprender la importancia de estas cosas y trabajar para que sean financieramente viables”, continuó Heisenbottle. “Es importante y va mucho más allá de los aspectos financieros… sino por la importancia de la comunidad”.

El Estadio Marino ha captado los corazones y la imaginación del público. Artículos en Ocean Drive Magazine y Sports Illustrated, junto con subvenciones de la Fundación Getty, han impulsado el resurgimiento del recinto al aire libre.

La historia del estadio es rica. Fue sede de una de las actuaciones más notables de Jimmy Buffet el 15 de marzo de 1975, con gente en balsas y botes viendo con otros espectadores cómo el propio Buffet se lanzaba desde el escenario. Incluso apareció en una de las películas de Elvis Presley.

En el histórico tesoro tuvo lugar un destacado discurso político de Richard Nixon. Mitch Miller, Arthur Fiedler y Sammy Davis Jr. dieron vida al estadio con sus actuaciones.

La financiación de la restauración del estadio se ha discutido durante varios años. Worth informó durante la presentación que la financiación del estadio está “cerca”.

Se han hecho muchas cosas”, señaló. “Los planes arquitectónicos ya están terminados, los planes de financiación están en marcha, la ciudad ha autorizado un bono de ingresos, tenemos financiación adicional del F.I.N.D y también del condado de Miami Dade.

La ciudad ha realizado un estudio de viabilidad económica y está haciendo un estudio de las instalaciones. En los 13 años que llevo trabajando en esto he visto el edificio casi demolido seis veces. Estoy muy contento de ver que sigue aquí”.

El Marine Stadium es un estadio de tamaño medio con 6.000 asientos. Los esfuerzos de preservación facturan 50 millones de dólares en donaciones para añadir pantallas digitales, una iluminación arquitectónica especial, un restaurante frente al mar, un escenario/barcaza flotante con capacidad de teatro completo… y para eliminar las 200 capas de arte de grafiti que han servido para mantener el edificio vivo.