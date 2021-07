Las recientes protestas que se han llevado a cabo en en apoyo a Cuba, han generado una nueva controversia en torno a la ley antidisturbios de Florida, HB 1, firmada en abril por el gobernador Ron DeSantis.

El proyecto de ley se produjo en respuesta a las protestas de Black Lives Matter en todo el país en 2020, mejorando las penas para las protestas violentas y otorgando mayor autoridad a la policía para determinar qué se considera y qué no se considera un motín.

DeSantis indicó que también habían sanciones para las personas que obstruyeran carreteras. “Solo piénselo, está conduciendo a casa desde el trabajo y, de repente, hay gente cerrando una carretera. Si comienzan a hacer eso, es necesario que haya sanciones rápidas y eso es algo que simplemente no puede suceder”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, esto es exactamente lo que ha estado ocurriendo en varias zonas de Miami en los últimos días. El martes, cientos de manifestantes cerraron el Palmetto durante más de ocho horas. Y fue la propia Patrulla de Carreteras de Florida de DeSantis la que permitió que sucediera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miami Diario (@miamidiario)

“De hecho, estoy feliz de que no estén haciendo cumplir la HB1”, dijo el senador estatal Shrevrin Jones, un demócrata de Miami, quien se opuso a la ley antidisturbios cuando se debatió en Tallahassee a principios de este año.

Jones señaló a CBS Miami que el proyecto de ley no era necesario, y temía que se usara casi exclusivamente contra los negros que protestan por la injusticia racial.

“Y ahora lo que estamos viendo, repito, es un doble estándar de lo que se suponía que debía prevenir la HB1. Y la parte desafortunada es que parece que este HB1 es para la gente negra, punto, porque ese es el doble estándar que estamos viendo en este momento”, indicó el senador tras el cierre de 8 horas de Palmetto.

“No era la ley contra las protestas pacíficas”

El representante estatal republicano Daniel Pérez, quien presionó para que se aprobara la ley antidisturbios, dijo que no cree que los manifestantes en el Palmetto hayan violado específicamente la ley.

“Esta no era la ley contra las protestas pacíficas. Era la ley contra los disturbios”, dijo.

Sin embargo, Pérez señaló que los manifestantes violaron otras leyes contra el bloqueo del tráfico.

“La gente que estaba bloqueando el Palmetto no debería haber estado bloqueando el Palmett”, dijo. “Lo entiendo. Fue pacífico. Y entiendo que es apasionante, pero no deberían haberlo hecho. Les pedí que no hicieran eso en el futuro y que siguieran protestando pacíficamente de una manera que no obstruya el tráfico”, agregó.

Pérez dijo que la policía debería haber intervenido y despejado el camino de inmediato.