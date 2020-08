En la ciudad estadounidense de Kenosha, estado de Wisconsin, estallaron protestas luego de que el domingo un policía disparara contra un hombre negro supuestamente desarmado, informa Reuters.

La víctima, identificada por el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, como Jacob Blake, fue hospitalizada en estado grave el domingo por la noche después de que la policía le disparara varias veces, informaron medios locales.

Las multitudes se reunieron en el lugar y arrojaron ladrillos a la policía, según informes en las redes sociales.

“Nos oponemos al uso excesivo de la fuerza y ​​la escalada inmediata cuando nos relacionamos con los habitantes negros de Wisconsin”, escribió el gobernador Evers en un tuit.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5 p.m. hora local en Kenosha cuando los agentes respondían a un “incidente doméstico”. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital por la policía, según un comunicado emitido por el departamento de policía de Kenosha.

La policía no dio más explicaciones sobre las causas del tiroteo.

El Departamento de Justicia de Wisconsin dijo este lunes temprano que los oficiales involucrados en el tiroteo habían sido puestos en licencia administrativa.

La División de Investigación Criminal del estado encabeza una investigación sobre el tiroteo y dijo en un comunicado que buscará “proporcionar un informe del incidente al fiscal dentro de 30 días”, informaron medios estadounidenses.

Una multitud que se reunió para protestar contra el incidente provocó varios incendios en el lugar, según varios informes de los medios de comunicación estadounidenses.

There's mass chaos in Kenosha, WI after an officer involved shooting. A molotov cocktail (among other objects) was just thrown at officers, and somebody seriously injured pic.twitter.com/JYJLPnFtZQ

— Kitty Shackleford (@KittyLists) August 24, 2020