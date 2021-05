Otra importante cadena de supermercados que hace vida en Florida ofrece desde este lunes a todos sus usuarios, poder recibir la vacuna contra el Covid-19.

Se trata de Publix, quien se unió al programa impuesto por el Presidente de los Estados Unidos, que exige que las farmacias del programa federal de farmacias minoristas ofrezcan vacunas sin cita previa.

Antes de anunciar que abrirían los centros de vacunación en sus sedes de Florida, la cadena de supermercados ya estaba colocando las vacunas en los estados de en Georgia, Carolina del Sur y Virginia.

Publix dijo que las personas que no tienen una cita pueden elegir entre Moderna en dos inyecciones o J&J en una dosis , según la disponibilidad que haya en los establecimientos.

Además la cadena de supermercado con sede en Lakeland, indicó que los pacientes con seguro médico deben traer su tarjeta de seguro. Los miembros de Medicare deben traer su tarjeta roja, blanca y azul de la Parte B de Medicare.

Mientras, que los clientes sin seguro médico deberán proporcionar su licencia de conducir o su número de Seguro Social para obtener una vacuna gratis.

VACCINE NEWS: Publix pharmacies are now accepting walk-ins for the COVID-19 vaccine at all of their locations across 7 states. Customers have the choice of the two-dose Moderna vaccine, or the one-dose Johnson & Johnson vaccine. Appointments are still available. @cbs46 pic.twitter.com/Tov5q7witm

— Iyani Lenice CBS46 (@iyanilenicetv) May 10, 2021