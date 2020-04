¡Puro sentimiento! Maluma da un vuelco y estrena el “Amor de mi vida”

El cantante Maluma dio un vuelco al estrenar su nueva canción «Amor de mi vida». Se trata de su primera balada, que acompañó con un video engañosamente simple para el que se transformó.

Maluma detalló que tuvo que pasar cinco horas en la silla de maquillaje, lo que, según él, le removió sus fibras más íntimas.

«Yo escribí esta canción en enero, antes de que pasara todo esto de la pandemia. Me salió en un momento en el que me estaba dando cuenta de cuáles son las prioridades de la vida»,indicó el artista.

Agregó que sus sueños artísticos siempre estuvieron enfocados en convertirse en la estrella que es ahora o en los números en Billboard. Y ahora se dio cuenta de que su prioridad era contarle a su familia y amigos cuánto los quiere.

«Que ellos son más que una pareja. Los grandes amores de la vida no son solo las parejas, sino ellos», confesó.

.@maluma dishes on how he's passing the time in quarantine, plus his new single #ADMV! 😍 https://t.co/vHG6Xwanag

— ExtraTV (@extratv) April 24, 2020