La hermana menor del clan Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, encendió las retinas de los usuarios al compartir unas sensuales fotografías en bikini desde un escenario paradisiaco.

Por Redacción MiamiDiario

El reciente cumpleaños de Kim Kardashian ha generado muchas noticias, en especial por la extendida celebración en la que se han embarcado las hermanas y protagonistas del reality Keeping Up with the Kardashians, en el que se han mostrado con el atuendo preferido del público.

Primero Kim, después Khloé y Kourtney, pero también todas juntas. Todas las integrantes del clan Kardashian, han utilizado las plataformas digitales para demostrar a sus seguidores y al mundo, lo felices que están, y lo bien que se ven.

Ahora es el turno de Kendall de presumir su esbelta figura con la que logró elevar la temperatura con fotos bastante sensuales.

Con información de La Sopa

