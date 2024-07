¿Qué efecto tendrá el polvo del Sahara en el clima de Florida?

El polvo del Sahara, una vasta extensión de arena y polvo en África del Norte, es conocido por su capacidad de viajar grandes distancias. Este fenómeno ocurre cuando las tormentas levantan partículas de polvo, las cuales son transportadas por los vientos alisios a través del Atlántico. Este viaje transatlántico puede parecer sorprendente, pero es una ocurrencia regular que impacta diversas regiones del mundo.

Durante su recorrido, el polvo del Sahara puede influir en el clima y la calidad del aire en las áreas por las que pasa. Estas partícula pueden oscurecer los cielos y reducir la visibilidad, además de tener efectos significativos en la salud humana y los ecosistemas.

Las columnas de polvo sahariano pueden incluso afectar fenómenos meteorológicos, debilitando ciclones tropicales y proporcionando nutrientes esenciales para ecosistemas distantes.

Esta semana, el polvo del Sahara llegó al sur de Florida. Los residentes de la región pueden notar un oscurecimiento en el cielo y una sensación de sequedad en el aire. Pero, ¿Qué significa esto para ciudades como Miami? ¿Qué dicen los pronósticos sobre la duración e impacto de este fenómeno?

Según los meteorólogos, el polvo del Sahara reducirá las posibilidades de lluvia en el sur de Florida, ya que las partículas secas dificultan la formación de nubes de tormenta. La calidad del aire también se verá afectada, situándose en un rango “moderado” durante varios días.

Este nivel de polvo puede ser problemático para grupos sensibles, como personas con problemas respiratorios, aunque no representa un gran problema para la mayoría de la población.

La visibilidad se verá reducida, y los cielos de Miami y sus alrededores pueden tener un aspecto más oscuro y brumoso. A medida que el polvo persista, se espera una reducción en la humedad, lo cual puede aliviar ligeramente las altas temperaturas típicas de la región en esta época del año.

Sin embargo, esta mejoría será temporal, ya que se prevé que la calidad del aire regrese al rango “bueno” con la llegada de las tormentas eléctricas típicas de la temporada de lluvias.

Por otra parte, el polvo del Sahara tiene un impacto negativo en los arrecifes de coral. También está relacionado con la proliferación de algas durante su paso.

A muggy & warm start to the day in paradise. Saharan dust should limit convection this afternoon but isolated showers are possible! #FLwx pic.twitter.com/ORVxDqUpng

— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) July 10, 2024