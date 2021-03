No es raro ver diferentes negocios exitosos que se desarrollan en locales rentados, restaurantes, bancos u oficinas. Pero en el caso de los camiones, ¿qué es mejor, comprar o tener un leasing?

A decir verdad, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Algunos operadores prefieren la modalidad de leasing, otros se inclinan por comprar el camión. Hoy trataremos de explicar las ventajas de quienes se deciden por trabajar en un camión propio.

Quien compra un camión está totalmente en control del vehículo con el cual hace negocio. El dueño decide hasta dónde puede ir, la cantidad de millas que puede recorrer o el mantenimiento que debe darle. Sin embargo, cuando alguien tiene un leasing, está limitado por un contrato que establece los mantenimientos y el número de millas que puede recorrer cada año. Si lo incumple, es penalizado.

Tanto cuando uno compra o tiene un leasing, se debe pagar una mensualidad. Pero, al pagar la mensualidad de un Leasing, ese dinero no sirve para crear capital. El dinero pagado a la compañía dueña del camión no te ayuda financieramente. En el caso de adquirir un préstamo para tener un camión en propiedad, al devolver el préstamo, de alguna forma, vas creando un capital que sale a relucir cuando vendes el camión.

Por otra parte, la vida de camionero no siempre es color de rosa. No todo el mundo se adapta a estar tantas horas en la carretera lejos de la familia. ¿Qué pasa si no deseas seguir trabajando como camionero porque el negocio está flojo o te surgió una mejor oportunidad laboral? Pues, si tienes un Leasing, estás obligado a cumplir con el contrato, si incumples, te penalizarán y te harán pagar bastante dinero.

Los camioneros que quieren sentir más libertad se deciden por la compra de su vehículo.

