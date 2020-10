El condado de Miami-Dade está en la fase 3 de la recuperación de COVID-19, lo que significa que se permite la apertura de negocios – restaurantes, bares, cines (aunque una cadena ha decidido cerrar por el resto del 2020). Club Space reabrirá este fin de semana, e incluso el Hard Rock Stadium obtuvo el visto bueno para permitir la plena capacidad para su próximo partido en casa a finales de este mes (aunque los Miami Dolphins no planean expandirse más allá de su límite de 13.000 personas todavía).

Por Redacción Miami Diario

El toque de queda nocturno de 11 p.m. a 6 a.m. continúa para el condado de Miami-Dade, pero ahora ha sido cambiado a medianoche a 6 a.m. para la ciudad de Miami, y los negocios están autorizados a hacer cumplir los requisitos de las máscaras, así que no salgan de casa sin ellas.

Esto es lo que puedes hacer en Miami el fin de semana del 9 al 11 de octubre.

Halloween: Es difícil de creer que sea octubre, pero Halloween se acerca, y algunos eventos – de miedo y no de miedo, algunos para niños y otros para adultos – empiezan este fin de semana.

Carnaval de Miami: ¿Necesitas desesperadamente algo de música alegre? La celebración de todo lo caribeño americano se hace virtual este año a partir del 8 de octubre.

Películas al aire libre del Miami Design District: Con un poco de ayuda del Festival de Cine de Miami, el Miami Design District comienza una serie de películas de cuatro semanas el viernes 9 de octubre con “Black Panther”. Antes de cada largometraje se pueden ver cortometrajes de cineastas de Miami, cortesía de Close Quarter Commissions y Oolite Arts. Las películas son gratuitas, pero es necesario que confirmes tu asistencia aquí. Y no olvides tu máscara.

Nueva exhibición en Frost Science: El Museo de Ciencias Frost Phillip y Patricia abre su última exhibición “Superhéroes de la Naturaleza”: La vida al límite” el 10 de octubre, que explora los superpoderes de los organismos súper geniales.

Los restaurantes

Aquellos que tienen espacio para acomodar más mesas y al mismo tiempo mantener una separación de seis pies entre las mesas se les permite abrir al 100% de su capacidad. Sólo se permiten seis personas por mesa (o 10 si están en el mismo grupo).

BARES

Los bares de Miami-Dade ahora pueden abrir. Los bares con sólo servicio de mostrador pueden alcanzar el 50 por ciento de capacidad con asientos separados lo más posible.

NIGHTCLUBS

Los clubes nocturnos están autorizados a abrir. Se requieren máscaras en la pista de baile, y comer y beber está permitido sólo en las mesas. Consulte con los clubes individuales para obtener más información.

PLAYAS

Las playas del condado están abiertas.

CINES

Los cines pueden abrir, pero no puedes comer palomitas de maíz o mentas en tu asiento. Los teatros deben establecer áreas designadas para comer y beber. Revise Fandango para ver los listados locales. Si aún no te entusiasma la idea, el cine Silverspot en el centro de Miami ha extendido su promoción de alquiler de cines privados hasta octubre.

Fuente: Miami Herald

