¿Qué hacer el 4 de julio? Planes gratis en Miami y Broward

El 4 de julio está a la vuelta de la esquina y en Miami ya nos estamos preparando para una de las celebraciones más esperadas del año. Este día no solo marca la independencia de los Estados Unidos, sino que también es una oportunidad para unirnos como comunidad y celebrar con familiares y amigos.

Las calles se llenan de desfiles, los parques se iluminan con fuegos artificiales y el aroma de comida deliciosa se respira en cada rincón. Aquí, en el sur de Florida, sabemos cómo hacer de esta fiesta, una inolvidable.

Cada ciudad, entre los condados de Miami-Dade y Broward, tiene su estilo y sus propias tradiciones, lo que garantiza que haya algo especial para todos. Ya sea que prefieras un espectáculo de fuegos artificiales frente al mar o un evento más íntimo en tu parque local, el sur de Florida tiene todo lo que necesitas para pasarla en grande.

Si aún no tienes planes y estás buscando inspiración para ese día, sigue leyendo. Podrás disfrutar desde conciertos en vivo y desfiles hasta fiestas en la playa y concursos de comer ‘hot dogs’. Definitivamente hay algo para todos los gustos y en la siguiente lista quizás encuentres la actividad perfecta para ti.

Ahora, sin más preámbulos, te invitamos a descubrir los mejores lugares para disfrutar de las actividades del 4 de julio en nuestra hermosa región. Prepárate para un día lleno de diversión, emoción y mucho, pero mucho, rojo, blanco y azul.

¿Qué habrá en Miami?

Key Biscayne: Acá podrás ver un desfile a las 11:00 a.m., también degustar una rica barbacoa en Village Green y fuegos artificiales en la playa Atlantic al atardecer.

Bayfront Park: Diversión para todas las edades con música en vivo, un concurso de comer hot dogs y fuegos artificiales a las 9:00 p.m.

Miami Lakes: En el Veterans Park podrás ver un espectáculo hermoso de fuegos artificiales, además de entretenimiento en vivo. La entrada y el estacionamiento son gratuitos.

Miami Springs: La cita es en el Miami Springs Golf and Country Club, donde harán un desfile patriótico, una fiesta en la piscina y exhibición de autos clásicos. Por supuesto cerrarán al anochecer con los fuegos artificiales.

Tropical Park: Actividades familiares culminando en fuegos artificiales por la noche. Más información AQUÍ.

North Beach: Festival del Día de la Independencia en Altos Del Mar Park. Juegos, música en vivo y un espectáculo de fuegos artificiales a las 9 de la noche.

Diversión y fuegos artificiales en otras ciudades de Miami-Dade

Coral Gables: Celebra en el icónico Hotel Biltmore con un evento gratuito que incluye conciertos y fuegos artificiales. La música empieza a las 5:00 p.m. y el gran espectáculo de fuegos artificiales a las 9 de la noche

Hialeah: Para esta comunidad la cita es en Milander Park. Aquí habrá música en vivo, ‘food trucks’ y por supuesto un espectáculo de fuegos artificiales y láser. La actividad inicia a las 4 de la tarde y se extenderá hasta las 10:00 p.m.

Homestead: Si vives hacia esta área o quieres ir por las fiestas, no puedes perderte la “Race to the 4th” en Homestead-Miami Speedway. Contarás con música en vivo, comida y juegos para los más pequeños de la familia y cerrarán con los clásicos fireworks.

4 de julio en Broward

Coconut Creek: Si estás cerca de acá, debes ir al Seminole Casino donde habrá distintas actividades a partir de las 7 de la noche. Más tarde, cerca de las 10 será el preámbulo para el espectáculo de fuegos artificiales y drones.

Coral Springs: Para disfrutar de la fiesta sin gastar mucho, puedes ir al Mullins Park. La entrada y el ‘parking’ son gratuitos y desde las 8:45 p.m. iniciarán los fireworks.

Fort Lauderdale: Acá la cita es en Las Olas Oceanside Park desde el mediodía. Podrás escuchar bandas en vivo, una zona especial para el entretenimiento de los niños y un mega espectáculo de fuegos artificiales a las 8:45 p.m.

Hollywood Beach: La fiesta del 4 de julio será en la playa. Desde las 6 de la tarde inicia la diversión que cerrará con un show de fuegos artificiales en alta mar a las 9:00 p.m.

Pembroke Pines: El punto de encuentro para esta ciudad será el Pines Recreation Center. Allí encontrarás juegos mecánicos, música en vivo y fireworks a las 9 de la noche. La admisión es libre para personas de todas las edades.

Sunrise: En el Amerant Bank Arena habrá diversión para niños y fuegos artificiales a las 9:00 p.m. con estacionamiento y admisión gratuita.

El sur de Florida está repleto de opciones para celebrar el 4 de julio. Elige tu evento favorito y prepárate para disfrutar de una noche mágica llena de luces y diversión.