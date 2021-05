Jerusalén fue escenario de varios días de ataques, en una nueva escalada de violencia entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes que deja centenares de heridos, y ataques en represalia por parte de ambos lados.

Militantes palestinos han disparado cientos de cohetes desde Gaza hacia Israel desde el lunes por la noche, matando a al menos 3 israelíes.

La respuesta de Israel ha sido una serie de bombardeos que ha dejado una treintena de muertos en la Franja de Gaza.

Hamás había amenazado con atacar Israel después de que cientos de palestinos resultaran heridos en enfrentamientos con la policía israelí en un lugar sagrado para los musulmanes en Jerusalén el lunes.

