Mientras el COVID-19 sigue avanzando en la Florida y volvió a romper récord al tener más de 10 mil casos las últimas 24 horas. El portal de noticias wsvn.com visitó una unidad COVID-19 y habló con algunos médicos y enfermeras para conocer cómo se combate el coronavirus de Wuhan diariamente.

Redacción MiamiDiario

Lo primero que dicen los médicos y las enfermeras es que están frustrados por la gran cantidad de personas que no llevan máscaras y siguen expandiendo el virus en la Florida.

A pesar de tener días y días trabajando sin descanso. Ellos no sientes el cansancio sino la frustración porque parece que a muchas personas no les importa ni su salud no la de otros. Por ello tienen una advertencia urgente para el sur de Florida.

Al respecto el Dr. Sunil Kumar, médico de la UCI, Broward Health Medical Center declaró, “Es físicamente agotador. Creo que es emocionalmente agotador, y es real “.

Todos los días, el Dr. Sunil Kumar se viste con equipo de protección personal de pies a cabeza y se golpea con un par de guantes dobles.

La pregunta que le hizo Kevin Ozebek de wsvn.com al Dr. Kumar fue la siguiente: “¿Puede describirnos cómo es en estos momentos estar dentro de la UCI?”

El Dr. Sunil Kumar aseguró, “Da miedo. Cuando ves a un joven de 19 años luchando por vivir, y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo vivo. Eso da miedo ”.

Debido al riesgo de contraer COVID, no podemos seguir al Dr. Kumar a la unidad de cuidados intensivos, pero Broward Health grabó un video para nosotros.

A medida que el Dr. Kumar recibe actualizaciones de los pacientes, puede haber salidas.

Una de las enfermera de Broward Health comentó sobre los pacientes dados en alta “Afortunadamente algunos pacientes salen y esto me pone feliz.”

No obstante, también hay bajas, ya que algunos pacientes luchan por mantenerse con vida.

Dr. Sunil Kumar: “Están luchando. Están luchando por respirar. Estamos tratando de mantenerlos fuera del ventilador tanto como sea posible, porque una vez que están en el ventilador, es mucho más difícil vivir “.

Kevin Ozebek preguntó a la enfermera Freeman, ¿Alguna vez has visto una ola de pacientes que vengan con una infección como esta antes?”.

A lo que Sarah Freeman, enfermera de la Unidad COVID de Broward Health: respondió,”Todo el tiempo que he trabajado aquí, nunca he visto algo así”.

En este momento hay alrededor de 275 pacientes con COVID-19 en los hospitales de Broward Health.

Uno de los pacientes entrevistado es Kenneth Sloan, quien cumplió 37 años dentro del hospital.

Sobre lo que siente por estar en esta unidad, Sloan manifestó, “Lo más frustrante que veo en las redes sociales es cuando la gente dice: ‘No quiero usar una máscara, no puedo respirar una máscara. No puedo hacer ejercicio con una máscara. Es difícil respirar ‘, y yo les digo, los pacientes con COVID, no respiran en absoluto ‘”.

Y ese mismo sentimiento de frustración es el que tiene Dr. Kumar y la enfermera Freeman, que han sacrificado tanto para quedarse a cuidar a las personas.

Al respecto, Sarah Freeman destacó “Es difícil a diario. Tengo tres hijos pequeños en casa. Dejas el trabajo y te vas con el miedo de que traigas el virus a casa “.

Por su parte, el Dr. Sunil Kumar expresó, “Mi vida ha cambiado por completo. No he tenido una comida con mi familia en cuatro meses y medio “.

Después de un duro día de rondas en la UCI, el Dr. Kumar se aísla de sus dos hijos.

El doctor Kumar dice que si él puede hacer ese sacrificio, todos los demás deberían poder hacer los sacrificios mucho más fáciles que pueden detener la propagación de COVID.

Al respecto, aseveró, “Cuando escucho a las personas discutir sobre no usar una máscara, me enoja. Me molesta”.

el uso de la máscara es hoy -destacó el Dr. Sunil Kumar- “Creo que esto está completamente fuera de control, y si no usamos las mascarillas es algo totalmente vergonzoso “.

Cabe destacar que Broward Health Medical Center ya ha tenido que traer más camas y enfermeras en la UCI para atender el gran número de pacientes que llega diariamente.

El temor es que, si el público no cumple su función que es usar la mascarillas y practicar el distanciamiento social, estos trabajadores de la salud realmente se sentirán abrumados.

Freeman expresó, “No parece haber luz al final del túnel. Nuestra esperanza es que la gente realmente vea esto y tome las cosas en serio y empiece a usar sus máscaras ”.

Kevin Ozebek: “¿Te preocupa que este bombardeo de pacientes no se detenga o disminuya?”

Finalmente el Dr. Sunil Kumar manifestó, “A menos que nosotros como comunidad estemos juntos y hagamos algo al respecto, me temo que este virus nos va a vencer, y no al revés”.

Para el Dr. Kumar lo que se debe hacer es muy simple. Simplemente siga lo que él llama “las tres w: lávese las manos, mire su distancia de los demás y use una máscara”.

También le puede interesar: