No hay nada de malo en dejar un trabajo que no brinda la satisfacción y los beneficios que una persona necesita. A veces se necesita tiempo para encontrar la profesión que realmente se adapte a usted, y eso no tiene nada de malo.

Es verdad que es más fácil darse el lujo de ser un poco más despreocupados en cambiar de empleo al estar más cerca del comienzo de nuestra carrera profesional. Las personas con obligaciones como pagos hipotecarios, familias y metas de jubilación deben ser un poco más estratégicas cuando buscan una nueva carrera o una oportunidad de avance en una nueva organización.

Actualmente, después de la pandemia, muchos hemos tenido que abandonar nuestros empleos porque dejaron de existir o porque no podíamos arriesgarnos a enfermarnos.

The English Center es un lugar de estudios que por más de 40 años ha ayudado a personas que han tenido la necesidad de reinventarse o de reentrenarse en otra área debido a circunstancias fuera de nuestro control como lo que ocurrió con la pandemia. A medida que nos vamos reincorporando a la rutina diaria porque se reabren los restaurantes, las oficinas, las escuelas y la vida cotidiana, debemos de pensar que como vamos a mejorar nuestro futuro.

The English Center nació hace más de 60 años para ayudar a los recién llegados refugiados cubanos para aprender inglés. Con el tiempo tuvo que sumar carreras cortas como mecanografía, taquigrafía y hasta tapicería para que las personas recién llegadas pudieran obtener empleos en áreas que tenían alta demanda en aquellos tiempos.

Hay muchas razones por las que la persona decide que es hora de dejar su puesto actual y buscar una nueva carrera. Lo bueno es que existe un lugar como The English Center donde la persona puede escoger la carrera de su futuro de una amplia gama de opciones. Apúrese y llame ya.

Para más información sobre los programas que ofrece The English Center, llame al 305-445-7731. Está localizado en el suroeste de Miami, 3501 S.W. 28th Street y se puede llegar por Metro (Douglas Station), autobús (37) y hasta City of Miami Trolley (Coral Way). Está abierto los 7 días de la semana. Recuerde “hay más que inglés en The English Center”.

Información obtenida de: The Boss Magazine el 18 de junio del 2021.