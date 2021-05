A través de TikTok se hizo viral un video de una extraña mujer que caminaba sin rumbo por las calles de Seattle, EEUU. La fémina, según se aprecia en el video, tenía una apariencia de ultratumba

Lo cierto es que el aspecto de la mujer conmocionó a las autoridades. En las imágenes, registradas por una usuaria de TikTok, se puede ver a una mujer con un aspecto inquietante mientras camina.

La transeúnte fue apodada como la ‘mujer zombie‘, debido a que caminaba con dificultad y a que estaba sin un zapato.

Además, tenía polvo blanco en su rostro, una protuberancia con sangre en su estomago, círculos negros alrededor de sus ojos y apenas algunos mechones de pelo cubriendo su cabeza.

Muchos lo asimilaron con una escena de la famosa serie ‘The Walking Dead’, sin embargo, nada más alejado de la realidad.

Se pudo conocer que la mujer, que gritaba con aparente dolor, se encontraba gravemente herida y con un pie lesionado, lo cual dificultaba su caminar.

En la grabación compartida también se ve a unos policías que se acercaron a auxiliarla. Pero ella se negaba a recibir ayuda.

Luego de varios minutos, las autoridades lograron manejar la extraña situación y retuvieron a la mujer para llevarla a un centro médico.

En el video se escucha cuando la afectada grita que no quiere ir al hospital, mientras los agentes la acuestan en una camilla.

La mujer también gritaba “no se lleven mi dinero” y “no toquen a mi bebé”, por lo que usuarios en redes sociales han especulado que podría estar embarazada.

Mientras era retenida la mujer grito frases que causaron debate entre los usuarios, entre "Don't take me to the hospital" (no me lleven al hospital) y "Don't take my baby/my money"(no se lleven mi bebé/mi dinero).

