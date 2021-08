¿Qué significa ‘TBT’ y por qué es tan popular en Facebook, Instagram y otras redes sociales?

Si sueles usar Facebook, Instagram o WhatsApp, seguro habrás visto que muchos usuarios utilizan la expresión ‘TBT’. ¿Cuál es su significado de esta popular sigla entre los cibernautas.

TBT es el acrónimo en inglés de “Throwback Thursday” una frase que puede traducirse como “jueves de retroceso”, “jueves de volver al pasado” o “jueves del pasado”. Aunque es muy popular en Instagram, también se usa en otras redes sociales como Facebook o WhatsApp.

Este término popular en internet no necesariamente es utilizado los días jueves, ya que los usuarios suelen compartir fotos o videos con “TBT” en cualquier día de la semana.

¿Cuándo se utiliza el TBT?

A pesar de que varias personas no le dan un uso ‘adecuado’ al #TBT, esta etiqueta fue diseñada para utilizarse un día en específico: los jueves, la cual suele ir acompañada de fotografías tomadas hace muchos años atrás o de situaciones que marcaron nuestra vida.

Este término se puede aprovechar para emplearlo con diferentes y divertidas temáticas que son muy populares en Instagram y en otras redes sociales como Facebook. También se emplea en YouTube para hacer referencia a películas, anuncios o comerciales que fueron populares algunos años atrás.

La etiqueta #FF o #FollowFriday (”viernes de seguir”) es otra de las vinculadas a los días de la semana; sin embargo, es menos común. Se usa para que usuarios recomienden otras cuentas a seguir.

¿Cómo se originó el TBT o Throwback Thursday?

De acuerdo con la revista deportiva Sports Illustrated, las publicaciones de los jueves se hicieron famosas gracias a un blog llamado Nice Kicks, en donde se posteaban fotos sobre tenis de baloncesto que solían usarse tiempo atrás: esta serie de post se hizo llamar Throwback Thursday. En la actualidad, su uso se ha extendido y ha tenido un alcance de talla mundial. Las publicaciones que lo aluden han sido tendencia y su popularidad no ha descendido desde sus inicios en las redes sociales que permiten compartir fotografías.

Los posteos acompañados con la etiqueta TBT tienen millones de resultados y ya no responden al fanatismo de la cultura de la NBA. Desde 2012 ha tenido un gran auge y los números siguen en crecimiento.

5 recomendaciones para el uso correcto del TBT

1. Úsala exclusivamente los jueves.

2. No la emplees en cualquier foto y mucho menos si es una muy reciente.

3. Procura que estas publicaciones tengan el fin de rescatar memorias. Por ejemplo, fotos de tu infancia.

4. No lo uses para aumentar tu número de seguidores. Trata de que el contenido aluda a la finalidad de este hashtag: traer a la memoria.

5. No publiques muchas fotos. Con una o dos es suficiente.

Con todo lo anterior claro, seguramente dinamizarás tus redes sociales y crearás mayor conexión con las personas que te siguen, a través del #TBT.