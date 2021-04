Una fiesta celebrada en Golden Glades terminó con un desenlace fatal: un niño de 3 años resultó asesinado a disparos, producto de una supuesta riña a las afueras del lugar. El hecho ha causado gran conmoción en la comunidad.

Las autoridades informaron que el altercado ocurrió en NE 158th Street, después de las 8:00 de la noche del sábado. El suceso en el que también una mujer fue herida de bala en una de sus piernas, ha sido catalogado como un “acto de violencia repugnante”.

Según relatan, alguien sacó un arma en plena fiesta y comenzó a dispararle a todo el mundo sin reparo alguno, por lo que las balas alcanzaron al pequeño y acabaron inmediatamente con su vida. Por otra parte, se estima que la otra afectada del incidente ocurrido en la fiesta de Golden Glades, logre su recuperación.

Tras el triste episodio, el director del Departamento de Policía de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez, recurrió a su cuenta en Twitter para condenar el hecho, al indicar que “los padres no deberían enterrar a sus hijos”, al tiempo de informar que la policía que lidera hará todo lo posible para llevar al asesino ante la justicia.

A su declaración, se le sumó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levina Cava, quien citó el tuit de Ramírez para indicar que “no hay palabras para describir la inmensa pérdida e ira” que siente la comunidad del condado.

Last night a three-year-old was shot & killed at a birthday party. There are no words to describe the immense loss & anger our community is feeling. We will do everything we can to bring this murderer to justice & we must stand together to demand an end to this cycle of tragedy. https://t.co/nWxbSgzMMm

