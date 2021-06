Todo lo que verá en Netflix esta semana gira en torno a las celebridades. Muchas de esas celebridades son harto conocidas y aparecerán en America: The Motion Picture, una película de animación sobre los EEUU.

El film cuenta con las voces de Channing Tatum, Judy Greer, Andy Samberg y Killer Mike, entre otros.

También está La carretera del hielo, un probable éxito entre los amantes de Liam Neeson, ya que es un thriller protagonizado por este gran actor.

La película gira en torno a un camionero que tiene que rescatar a unos mineros atrapados, reportó TVGuide.

