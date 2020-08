El periodista Rafael Fuenmayor reveló quiénes son los detenidos por la incautación de un avión venezolano lleno de armas en Estados Unidos. La aeronave fue capturada en el estado Florida con 20 mil dólares en efectivo y contaría con vínculos de socios del régimen, según difundió caraotadigital

De acuerdo con Fuenmayor, los ciudadanos Luis Alberto Patiño y Gregoni Méndez fueron capturados el pasado sábado en el Aeropuerto de Fourt Lauderdale. El registro de detenidos de la Cárcel del Alguacil de Broward precisó sus datos y están bajo custodia del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

En un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) indicó que el hecho ocurrió la noche del sábado pasado durante una inspección a una aeronave Learjet, que se disponía a viajar a una isla caribeña.

.@CBP and inter-agency partners in Florida intercept outbound aircraft loaded with weapons and cash. Learn more – https://t.co/PwGJF1Qc27 pic.twitter.com/1mg9fvb1gQ

— CBP Florida (@CBPFlorida) August 18, 2020