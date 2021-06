El Servicio de Impuestos Internos lanzó el martes dos nuevas herramientas para ayudar a las familias a averiguar si tienen derecho a los créditos fiscales por hijos de hasta 3.600 dólares y a gestionar sus pagos mensuales, que empezarán a efectuarse el 15 de julio.

Esto es lo que hay que saber sobre las herramientas, reportó MiamiHerald

La primera, llamada Asistente de Elegibilidad de Crédito Fiscal por Hijos, permite a las familias “determinar rápidamente” si son elegibles para el crédito respondiendo a una “serie de preguntas”, dice el IRS.

El segundo, el Portal de Actualización del Crédito Fiscal por Hijos, se puede utilizar para optar por los pagos mensuales si las familias quieren recibir el crédito completo cuando declaren sus impuestos en 2022.

Las familias podrán utilizar el portal de actualización para controlar su historial de pagos y para cambiar la información de su cuenta bancaria o su dirección postal, dice el IRS.

El Asistente de Elegibilidad de Crédito Tributario por Hijo se puede encontrar aquí.

Los usuarios necesitarán su declaración de impuestos de 2020 o su declaración de 2019 si no han presentado el año pasado para completar las preguntas.

Aquellos que no tengan una copia de ninguna de las dos declaraciones pero que conozcan su estado civil y el número de dependientes que declararon cuando presentaron la declaración, pueden utilizar un formulario W-2 o 1099 o el “importe de cualquier gasto o ajuste de sus ingresos” para poder responder a todas las preguntas.

El portal de actualización del crédito fiscal por hijos lo puede encontrar en el siguiente enlace: Irs.Gov.

El IRS dice que “esta herramienta segura y protegida por contraseña está disponible para cualquier familia elegible con acceso a Internet y un teléfono inteligente o una computadora”.

Los usuarios tendrán que crear un nombre de usuario del IRS o una cuenta ID.me si aún no tienen una. Los que no la tengan deberán tener un documento de identidad con fotografía.

Los que no tengan acceso a Internet pueden anular su inscripción llamando al número de teléfono incluido en su “carta de divulgación”.

El IRS dice que hay varias razones por las que las familias pueden optar por no recibir pagos mensuales y, en su lugar, cobrar la totalidad del crédito cuando declaren los impuestos.

Los padres pueden optar por no recibir los pagos anticipados si esperan que la cantidad de impuestos que deben sea mayor que su reembolso esperado cuando presenten sus declaraciones de impuestos de 2021 en 2022, dice el IRS.

El IRS agrega que al aceptar los pagos anticipados, el reembolso puede disminuir o la cantidad adeudada puede aumentar.

“Usted puede evitar deber impuestos al IRS si se desasigna y reclama todo el crédito cuando presente su declaración de impuestos de 2021”, dice la agencia.

Algunas familias también pueden optar por no hacerlo porque prefieren un pago único en lugar de pagos mensuales más pequeños o porque los pagos mensuales “desbaratarían” su planificación fiscal, informa CNBC.

Optar por no pagar las mensualidades también puede ser la mejor opción para los padres que están separados y para los que alternan la declaración de la renta de sus hijos cada año, informa CNBC.

Aquellos que quieran optar por no hacerlo tendrán que hacerlo tres días antes del primer jueves del mes siguiente, dice el IRS. La reinscripción aún no está disponible.

Los créditos temporales mejorados se incluyeron en el Plan de Rescate Americano, el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares de COVID-19 firmado en marzo.

Proporcionan a las familias 3.600 dólares por hijo menor de 6 años y 3.000 dólares por hijo de 6 a 17 años en beneficios fiscales en el transcurso de un año.

Las familias que reúnan los requisitos comenzarán a recibir pagos mensuales de hasta 300 dólares a partir del 15 de julio. La asignación se hará hasta el final del año si no optan por dejar de recibir los pagos. La otra mitad de las prestaciones puede reclamarse en los impuestos sobre la renta a finales de año.

Las familias monoparentales que ganan hasta 75.000 dólares al año y las parejas que ganan hasta 150.000 dólares al año tienen derecho a la prestación completa. A partir de ahí, las prestaciones se reducen progresivamente.

