Este 15 de mayo se conmemora el día de la familias, según mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esto con el objetivo de resaltar los valores familiares, que se inculcan en hogar y la importancia que es para la sociedad.

La revista estadounidense Forbes aprovechó la ocasión para hacer un listado de las familias, que son más ricas en Estados Unidos.

La familia Walton, dueños de la cadena por departamento norteamericana Walmart fue catalogada por Forbes con la que tiene mayor riquezas en los Estados Unidos.

Su fortuna está valorada en $ 247 mil millones, debido a las ganancias obtenidas en sus tiendas por departamento en todo Estados Unidos.

A los Walton le siguen los Koch, quienes tienen una riqueza de $100 mil millones, gracias a los negocios diversos que tienen en todo el país.

Meet the Waltons: Wal-Mart Family Tree https://t.co/JBjoKXdWf7 Four Walton family members are currently in the top 10 on Forbes' list of the richest Americans. They have spent some of their money amassing huge collections of art, real estate, and expensive cars.

— Malcolm Khayyan 🇺🇸 (@MalcolmKhayyan) May 6, 2021