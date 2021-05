Este domingo se llevará a cabo la edición 2021 del Miss Universo, en donde 74 candidatas mostrarán su belleza para ser la nueva soberana universal.

La cita se llevará a cabo en el el Seminole Hard Rock Hotel, en Miami y tendrá un estricto protocolo de bioseguridad tanto para las 74 candidatas como para los asistentes.

Varios especialistas en concursos de bellezas, han dado sus favoritas, para ganarse la corona y ser la sustituta de la Sudafricana Zozibini Tunzi.

Nova Stevens, Miss Canadá, está ubicada como la amplia favorita para coronarse Miss Universo.

Stevens, se ha caracterizado por su personalidad y belleza durante las competencias preliminares a la noche final.

Miss Canada Nova Stevens wore an especially meaningful superhero costume for the 2020 Miss Universe competition.https://t.co/xSAnNZgmsw

— Rommel Villegas (@for__keeps) May 14, 2021