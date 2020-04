¡Quiere conocer a Beckham! Este importante jugador mexicano aspira jugar para el Inter de Miami

Un jugador muy importante del fútbol mexicano y que ha representado a su selección le ha hecho un guiño al Inter de Miami.

Se trata del internacional lateral Miguel Layún, quien hoy representa los colores de los Rayados de Monterrey.

El futbolista aseguró que lo que más le llama la atención de ir a jugar en la MLS en este equipo es que, además de que está un gran amigo de él como Rodolfo Pizarro, uno de sus ídolos es David Beeckham, propietario del club interista.

“Me gustaría jugar en el Inter Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”, dijo el también polivalente jugador en una transmisión en vivo que realizó mediante Instagram.

ES SU FAN 🤩🇺🇲 “Me gustaría jugar en el Inter de Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”. 🔊 Miguel Layún en una transmisión con su coach de performance. pic.twitter.com/jyv54lUNXh — Deportes Total 🇲🇽 (desde 🏘️) (@DeportesTotal8) April 10, 2020

Eso sí, dejó muy claro que iría para jugar uno o dos años, pero no para terminar su carrera, la intención de él es retirarse en México.

“Me entró pavor pensar en el retiro y no por otra cosa, a final de cuentas entiendo que todos son ciclos, tengo 31, voy para 32 años, estoy en la recta final de mi carrera, la he disfrutado mucho mi, pero no tengo claro qué voy a hacer y siempre he sido una persona cuadrada con eso, siempre tengo en mente a donde quiero ir y y eso me generó estrés”, añadió.

“Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida igual me lleva a otro lugar”, sentenció.

