El hecho de poder conservar la comida durante semanas es una bendición para nuestro día a día, y quizá por eso al entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan llevó a cabo la propuesta en 1984 se le ocurrió celebrar cada 6 de marzo el Día de la Comida Congelada.

Pero, ¿todo el mundo sabe congelar bien? ¿O hay trucos que no conocemos? ¿Va más allá de meter los productos en un cajón bajo cero y cerrar la puerta? La ‘app’ que lucha contra el desperdicio de alimentos Too Good To Go recopila de 8 consejos para congelar la comida, reportó El Periodico.

“El congelador es un aliado contra el desperdicio de alimentos. Un buen uso del mismo es clave para conseguir aprovechar gran parte de la comida de una manera atemporal y garantizar su calidad. Según un estudio de la agencia británica Food Standard Agency, el 90% de los consumidores encuestados afirman que hay alimentos que nunca congelaría, y por ello creemos que es importante generar una mayor concienciación sobre qué y cómo se puede congelar para evitar que acaben siendo desperdiciados”, afirma Helena Calvo, responsable de campañas de concienciación sobre el desperdicio de alimentos en Too Good To Go.

1. Temperatura

Lógicamente, es un factor clave. Para garantizar una buena congelación de la comida, la temperatura ideal a la que tiene que estar el congelador es de -18ºC.

2. Hermetismo

Bolsas y recipientes deben ser herméticos. De esta manera se quita el máximo de aire posible, algo esencial para que los alimentos aguanten más tiempo conservados.

3. Porciones

A la hora de congelar alimentos o las sobras de comida cocinada es muy recomendable hacerlo en raciones individuales. Así solo se descongelará la cantidad de comida que se va a consumir y se evita el desperdicio.

4. Etiquetas

Hay que poner etiquetas a todo. La calidad de los alimentos congelados no va a durar eternamente. Por ello, se aconseja escribir en una etiqueta la fecha de congelación y de caducidad. De esta manera sabremos cuánto tiempo lleva esa comida en el congelador y hasta cuándo podemos consumirla. Hay que tener en cuenta el tiempo que un alimento puede conservarse en el congelador sin estropearse: la carne grasa dura unos 6 meses y la magra, unos 12; el pescado azul aguanta bien unos 3 meses y el blanco, hasta 6 meses; frutas u hortalizas pueden conservarse en buenas condiciones hasta un año aunque no todas resisten igual; pan dura unos 2 meses y las sopas y caldos, entre 2 y 3.

5. La regla PEPS

Usa la regla PEPS (FIFO en inglés): Primero que Entra, Primero que Sale. Es decir, lo primero en entrar en el congelador es lo primero que tiene que salir. Así evitarás olvidarte alimentos en el fondo del congelador y que se acaben estropeando.

6. Todo es congelable

Se puede congelar casi todo. No solo la carne, el pescado o las sobras de ayer, sino también alimentos que quizás pensaste que no se podrían congelar, como el huevo. En este caso hay que sacarlo de la cáscara y ponerlo en un recipiente cerrado. También se puede congelar una gran variedad de verduras y frutas. Por ejemplo el aguacate, que aunque al congelarlo puede modificar su textura, se puede utilizar en cremas, batidos u otras elaboraciones.

7. No congelar y descongelar varias veces

Evita congelar y descongelar varias veces el mismo alimento: Esto puede suponer una pérdida de calidad y estropear el alimento suponiendo un riesgo para la salud.

8. Descongelar despacio

Para evitar cambios bruscos de temperatura y que el alimento pierda calidad o se pueda estropear, lo recomendable es descongelar la comida en la nevera para que se vaya adaptando a la temperatura. Y una vez descongelado recuerda que hay que consumirlo en un tiempo máximo de 24 horas.