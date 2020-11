Muchas personas quieren ingresar a una universidad pero no saben cómo hacerlo, una de las más atractiva para los estudiantes es la Universidad de Miami. Te contamos todos los pormenores de esta Casa de estudios superior para que la consideres como una opción.

La Universidad de Miami es considerada una de las mejores de Estados Unidos. Es una institución catalogada por la clasificación Catnegie como R-1, es decir con actividad de investigación muy alta.

Esta casa de estudio superior es una institución de investigación privada localizada en la ciudad de Coral Gables, en el estado de Florida.

Ofrece a los estudiantes más de de 400 programas de licenciatura y posgrado. Los alumnos están respaldados por una proporción de 12 a 1 estudiante / profesor, y los profesores adoptan un enfoque personalizado del proceso de enseñanza y aprendizaje, informó el portal theedadvocate.org.

Fuera del aula, los estudiantes encontrarán muchas oportunidades para interactuar con la comunidad del campus a través de los numerosos clubes y organizaciones de la universidad.

¿Cuántos estudiantes hay?

Matrícula total: 17.331 (11.117 estudiantes universitarios)

Desglose por género: 47 por ciento hombres / 53 por ciento mujeres

94 por ciento a tiempo completo

¿Cuánto es la inversión de estudiar una carrera completa?

Matrícula y cuotas: $ 51,930

Libros: $ 1,000

Alojamiento y comida: $ 14,658

Otros gastos: $ 3,318

Costo total: $ 70,906

¿Ofrece ayuda financiera?

La Universidad de Florida ofrece ayuda financiera. De hecho los datos que informa sobre esta programa son los siguientes:

Porcentaje de estudiantes nuevos que reciben ayuda: 72%

Porcentaje de estudiantes nuevos que reciben tipos de ayuda Subvenciones: 68% Préstamos: 29%



Monto promedio de ayuda Subvenciones: $ 31,431 Préstamos: $ 5,573



¿Cuáles son los programas académicos más populares?

Las especialidades más populares: negocios, administración, marketing y servicios de apoyo relacionados; Ciencias biológicas y biomédicas; Profesiones de la salud y programas relacionados; Ingenieria; y Ciencias Sociales

Retención y graduación

Retención de estudiantes de primer año (estudiantes de tiempo completo): 92%

Tasa de graduación de 4 años: 70%

Tasa de graduación de 6 años: 82%

¿Programas deportivos de la NCAA?

Deportes masculinos: béisbol, baloncesto, campo a través, fútbol, ​​tenis, pista y campo

Deportes para mujeres: baloncesto, campo a través, remo con tripulación, golf, fútbol, ​​natación y buceo, tenis, atletismo, voleibol

Los Miami Hurricanes juegan en la Conferencia de la Costa Atlántica de la División I de la NCAA.

Requisitos para ser admitidos de la Universidad de Miami

La Universidad de Miami, que seleccionó a poco menos de un tercio de los solicitantes, tiene un grupo de admisiones competitivo.

Los estudiantes cuyos puntajes SAT / ACT y GPA estén dentro de los requisitos de la institución tienen una buena probabilidad de ser admitidos. Los solicitantes deben completar una solicitud en línea y enviar los puntajes de las pruebas del SAT o ACT y las transcripciones de la escuela secundaria.

Los estudiantes con talentos y logros únicos aún pueden recibir una fuerte consideración incluso si sus GPA están fuera del rango medio de las oficinas de admisiones.

Después de presentar la solicitud, los estudiantes recibirán un mensaje de un consejero de admisiones sobre los próximos pasos del proceso de solicitud. Los estudiantes deben hacer una visita al campus para determinar si la institución es adecuada para ellos.

Datos de admisión

Durante la fase de admisiones 2018-19, la Universidad de Miami tuvo una tasa de aceptación del 32%. Por cada 100 estudiantes que presentaron solicitudes, 32 estudiantes obtuvieron la admisión, lo que hace que el procedimiento de admisión de la UM sea altamente competitivo.

Requisitos y puntajes del SAT

Durante la fase de admisiones 2018-19, el 51% de los estudiantes obtuvieron puntajes SAT. Estos datos de admisión revelan que la mayoría de los estudiantes de la UM se encuentran dentro del 20% superior a nivel nacional en el SAT.

El 50% de los estudiantes admitidos obtuvo una puntuación entre 620 y 690 en la parte de lectura y escritura basada en evidencia, mientras que el 25% obtuvo una puntuación inferior a 620 y el 25% obtuvo una puntuación superior a 690.

El 50% de los estudiantes admitidos obtuvo una puntuación entre 630 y 740 en la parte de matemáticas, mientras que 25 % puntuó menos de 630, y 25% puntuó más de 740. Los solicitantes con una puntuación acumulada en el SAT de 1430 o superior tendrán una ventaja competitiva en la Universidad de Miami.

Requisitos y puntajes de ACT

Estos datos de admisión revelan que la mayoría de los estudiantes de la UM se encuentran dentro del 9% superior a nivel nacional en el ACT. El 50% medio de los estudiantes admitidos en la Universidad de Miami recibió un puntaje ACT acumulativo entre 29 y 32, mientras que el 25% obtuvo más de 32 y el 25% obtuvo menos de 29.

Escuelas de la red de seguridad: fácil de obtener admisión

Si los datos de admisión anteriores predicen que sería un candidato competitivo para la Universidad de Miami, entonces debería ser fácil para usted obtener admisiones en las siguientes escuelas. Si la Universidad de Miami está actualmente fuera de su alcance, entonces seguramente será un candidato competitivo para las escuelas a continuación.

Universidad de Connecticut, Instituto de Tecnología de Rochester, Universidad de Massachusetts Amherst, Universidad de Syracuse, Academia Militar de los Estados Unidos, Penn State University Park, Universidad de Cincinnati

Mismo nivel: Igual de difícil de obtener admisión

Si eres un candidato competitivo para la Universidad de Miami, deberías tener las mismas posibilidades de obtener admisiones en estas escuelas.

Binghamton University, University of California, Santa Barbara, University of Texas at Austin, University of Texas at Dallas, University of Washington, Stony Brook University, California Polytechnic State University, San Luis Obispo

Cómo aplicar a la Universidad de Miami

Fecha límite de solicitud: 1 de enero

Sitio web de admisiones de pregrado:

https://admissions.miami.edu/undergraduate/application-process/class-profile/index.html

Enlace (s) de solicitud de pregrado:

https://www.commonapp.org/explore/university-miami

Sitio web de admisiones de graduados:

https://www.grad.miami.edu/index.html

Enlace (s) de solicitud de posgrado:

https://www.grad.miami.edu/apply/index.html

