Tras el anuncio del regreso de Andy Murray, el Miami Open recibió este martes una mala noticia, y es la ausencia del español Rafael Nadal.

El número 3 del circuito de la ATP, anunció su retiro del campeonato que será del 22 de marzo al 4 de abril, en sus redes sociales.

“Estoy triste de anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo. Necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa”, confirmó Nadal en sus redes sociales.

En su carrera como tenista profesional, Rafael Nadal ha llegado a cinco finales en el Miami Open. Perdiendo en todas.

En su primera final disputada en 2005 cayó ante el suizo Roger Federer, su verdugo también en la final de 2017, mientras que el serbio Novak Djokovic lo venció en las ediciones del 2011 y 2014 y el ruso Nikolay Davydenko en 2008.

Nadal volvió a las canchas en el 2021 en el Australian Open donde cayó en la final ante el joven griego Stefanos Tsitsipas (3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5).

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021