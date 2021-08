Lo que se temía desde hace algunos meses, se hizo realidad este viernes, el tenista español Rafael Nadal anunció que no continuará en el tour de la ATP en el 2021.

El deportista mallorquín de 35 años de edad hizo el anuncio, a través de su cuenta de twitter @RafaelNadal, en la hizo un extensivo comunicado en la que dio sus razones de no intervenir en los torneos que restan del año.

“Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien”, afirmó el actual número cuatro del ranking ATP.

Lesión de Nadal en el pie izquierdo se recrudeció

Una de las razones por las cuales Nadal decide dar un paso al costado en la campaña 2021, se debe a que la lesión congénita en el pie izquierdo que acarrea desde hace 16 años se recrudeció.

Esto le impidió intervenir en los torneos de Wimbledon y de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“En vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme, prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme”, añadió el jugador.

Con esta decisión Nadal quien acumula 7815 puntos, en el ranking de la ATP será uno de los grandes ausentes en el Abierto de Estados Unidos, que comenzará el 30 de agosto.

Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021.

Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

Se siente motivado

A pesar de haber tomado la difícil decisión, Nadal se mostró optimista que esta pausa obligatoria le ayudará para afrontar de mejor manera la temporada 2022.

“Estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario muy importante, pero esto se puede conseguir. Voy a trabajar todo lo que pueda para que así sea”.

Agradeció el apoyo que ha tenido por parte de los fanáticos, quienes le han dado palabras de alientos, en estos momentos.

“Agradeceros de antemano todo el apoyo, la comprensión y todas vuestras muestras de cariño que son muy importantes y más en tiempos complicados como estos”, finalizó