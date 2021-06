Los lanzadores de los Marlins de Miami no pudieron contener al dominicano Raimel Tapia, quien fue la bujía ofensiva de los Rockies de Colorado quienes obtuvieron la victoria este miércoles con score de 4 a 3.

El dominicano, que estaba como primer bate en la alineación de los rocosos bateó un par de dobles en el duelo que se disputó en el loanDepotPark, de la “Ciudad del Sol”.

Tapia terminó la jornada ante los Marlins, con tres inatrapables, en cinco turnos legales y su promedio ofensivo quedó en .286.

En medio del compromiso escenificado en el IoanDepot Park, el movimiento Pround Boys hizo sentir su presencia, al colocar un par de pancartas en las gradas del estadio.

Esta organización es la principal sospechosa de haber organizado el ataque al Capitolio de los Estados Unidos en el mes de enero.

Large banners supporting the Proud Boys and former President Trump cause stir at Miami Marlins gamehttps://t.co/QgBddJM4M3

— Parker Branton (@ParkerWPLG) June 10, 2021