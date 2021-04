Hoy se conoció el veredicto de los miembros del jurado sobre el oficial de la policía, Derek Chauvin, quien fuera despedido de su cargo tras ser acusado de asesinar a George Floyd.

Los cargos por los que ha sido condenado son los mismos de los que se le acusaron: asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado, en todos culpable.

Tras darse a conocer la decisión, varias personalidades se han pronunciado ante la culpabilidad de Chauvin, por ejemplo, uno de los miembros del Restoration Incorporated ubicado en Minneapolis, indicó que lo queda ahora, es liberarse de la ansiedad sintió alguna vez frente al volante y que no tiene que heredarla a su nieto.

“Ahora tenemos que liberarnos de esa ansiedad que una vez tuve y que no tiene que ser transferida a mi nieto cuando decide ponerse al volante y salir en público”, indicó.

Otro de los que apoyó el veredicto sobre Dereck Chauvin fue el abogado y político, Keith Allison, quien aseguró que el trabajo que la generación actual debe hacer, es ponerle fin a las secuelas de Jim Crow y los siglos de trauma, además del racismo.

“El trabajo de nuestra generación es poner fin a los vestigios de Jim Crow y los siglos de trauma, y ​​finalmente poner fin al racismo, podemos acabar con él”, expresó Allison desde un podio.

Por su parte, el presidente de la Coalición por la Justicia de Minnesota, Jonathan McClellan, comentó que los funcionarios electos que asistieron al funeral de George Floyd representan algunos de los más grandes obstáculos para avanzar.

“Los mismos funcionarios electos que asistieron al funeral de George Floyd son algunos de los mayores obstáculos para avanzar con la legislación actual”, dijo.

El Al Sharpton se observa conmovido tras finalizar una oración con motivo al veredicto de Derek Chauvin, mientras que Philonise Floyd afirmó que, a su juicio, Emmet Till, fue el primer “George Floyd”

Aquí, te dejamos las grabaciones sobre las declaraciones emitidas:

Jurors have reached a decision in the trial of fired Minneapolis police officer Derek Chauvin, charged with killing George Floyd: • Second-degree unintentional murder: Guilty

• Third-degree murder: Guilty

• Second-degree manslaughter: Guilty — The Recount (@therecount) April 20, 2021

Restoration Incorporated member in Minneapolis reacts to Chauvin guilty verdict: “Now we have to release that anxiety that I once had that doesn’t have to be transferred to my grandson when he decides to get behind the wheel and go outside in public.” pic.twitter.com/cHyPPY2urY — The Recount (@therecount) April 20, 2021

Minnesota AG Keith Ellison: “The work of our generation is to put an end of the vestiges of Jim Crow, and the centuries of trauma, and finally put an end to racism — we can end it.” pic.twitter.com/Rc8pNaWQ49 — The Recount (@therecount) April 20, 2021

“The same elected officials who showed up to George Floyd’s funeral are some of the biggest roadblocks to progress with legislation today.” — Minnesota Justice Coalition President Jonathan McClellan pic.twitter.com/pxsUr5w6N6 — The Recount (@therecount) April 20, 2021

Rev. Al Sharpton is visibly emotional after leading a prayer following the guilty Chauvin verdict. pic.twitter.com/mL50hETGBz — The Recount (@therecount) April 20, 2021

Philonise Floyd on Emmett Till: “To me, he was the first George Floyd.” pic.twitter.com/b5iymxzuuZ — The Recount (@therecount) April 20, 2021

Fuente: The recount