A un año de la muerte de George Floyd, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo este martes 25 de mayo que este hombre “realmente cambió el mundo”.

“En el primer aniversario del asesinato de George Floyd, recordamos tres palabras que sacudieron a nuestra nación hasta la médula (no puedo respirar) y el movimiento que surgió del dolor y la ira colectivos. Como dijo la hija de Floyd de 6 años, su padre realmente cambió el mundo”, escribió Cava en un mensaje en Twitter.

On the one-year anniversary of George Floyd's murder, we remember three words that shook our nation to its core – I can’t breathe – and the movement that emerged from collective grief and anger.

As Floyd’s 6-year-old daughter said, her father really did change the world.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) May 25, 2021