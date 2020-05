Reapertura de South Pointe Park de Miami Beach, no se necesita máscara facial

La ciudad de Miami Beach reabrirá el lunes el Parque South Pointe después de haber sido cerrado el 4 de mayo debido a que los visitantes no cumplieron con las reglas establecidas para ayudar a frenar la propagación del coronavirus.

Muchas de las advertencias emitidas fueron a personas que no llevaban cubiertas sus caras.

El lunes, sin embargo, no se necesita ninguna máscara facial. Es decir, si se puede mantener el distanciamiento social. Si no, que se pongan las máscaras. La no necesidad de mascarilla es sólo para el exterior en los parques de la ciudad de Miami Beach, la rampa para botes en el Parque Maurice Gibb Memorial, el Baywalk o el Beachwalk.

La ciudad de Miami Beach aclaró el requisito de las máscaras faciales en un post de twitter el sábado.

Sin embargo, ten una a mano. Si no se distancian socialmente, se les advertirá y se les pedirá que se cubran la cara o se les dirá que abandonen el área.

View clarification on the requirement for facial coverings as it relates to @MiamiDadeCounty’s Emergency Order — specifically with respect to parks, marinas, golf courses & tennis centers pic.twitter.com/ughi9V9dLK

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) May 9, 2020