El pasado lunes, Dasha Kelly enfrentaba el desalojo y no sabía cómo iba a pagar el alquiler atrasado. Un día después, gracias a extraños, hasta ahora se han recaudado más de US$ 170.000 para ella y sus tres hijas.

El martes, Kelly se sentó en su sofá, uno de los últimos muebles que quedaban en su apartamento en Las Vegas, y se enteró de cuánto dinero se recaudó. La madre de tres hijas se quedó sin palabras cuando Erin Burnett de CNN le dijo la cantidad.

«Solo quiero agradecerles a todos», dijo Kelly mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Todavía estoy en negación».

"You know it's happening when we start talking about it… it's bringing all of my emotions."

