El receptor de los Miami Dolphins, indicó que no se arrepiente de haber estado fuera de acción en la temporada 2021 de la National Football League (NFL).

Wilson indicó que la decisión de no participar se debió a las restricciones por la pandemia del Covid-19 y por las molestias que tenía en su cadera que acarreaba desde el 2019.

“Sobre todo la incertidumbre de lo que estaba pasando y no tener datos sobre lo que estaba pasando en el mundo”, dijo Wilson durante el segundo día de minicampamentos de los Miami Dolphins.

Albert Wilson, no ha podido establecerse como un jugador regular, debido a múltiples situaciones que le han pasado en los últimos cuatro años.

Uno de esos inconvenientes fue su extraña lesión que padeció en el 2019, y que lo marginó de los emparrillados.

“Siento que no hay nada que no pueda hacer. Así que es emocionante entrar en la temporada realmente saludable y saber que puedes hacer lo que quieras”.

El jugador indicó que su cadera ha sanado y que está optimas condiciones, para afrontar la campaña 2021 de la NFL.

Check out this article from The Palm Beach Post:

Miami Dolphins' Albert Wilson looks good: 'Nothing I can't do now'https://t.co/Y5vMmr6PQH

— Joe Schad (@schadjoe) June 17, 2021