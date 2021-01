La pandemia del Covid-19 continúa y por eso en Miami-Dade más organizaciones se han unido, para continuar esta semana con la recolección de alimentos para las personas que han sido afectadas económicamente.

Las organizaciones encargadas de la recolección de alimentos, en Miami-Dade anunciaron los sitios y las horas en que se realizarán estas jornadas durante esta semana.

Ebenezer United, 2001 NW 35th St. Miami. De 10:30 a 12:30 pm.

Sherbondy Pavilion 777 Sharazad Blvd. Opa-Locka. De 9 a 11 am.

Ministerio Int’l Rey Jesus, 13850 SW 143rd Ct., # 9 Miami. De 9 a 11:30 am.

True Deliverance Church, 18300 SW 109th Ave. Cutler Bay. De 10 am a 12 m.

Miami Children’s Initiative, 1907 NW 60th St. Miami. De 11 am a 1 pm.menores de 18 años o piden cita previa.

Para que el proceso sea más efectivos y las personas no tengan que esperar en una cola, los organizadores de estas recolectas han facilitados varios números telefónicos para que puedan llamar y tener la hora en la que podrán llevar su donativo.

Además en algunos sitios podrán asistir con menores de 18 años, para que puedan colaborar con mayor rapidez.

El estado de la Florida y en especial el condado de Miami-Dade ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia del Covid-19.

Varios establecimientos han tenido que cerrar sus puertas debido a las cuarentenas o las medidas estrictas que se han establecidos, para contrarrestar la enfermedad.

Otros por su parte han tenido que reducir sus gastos de personal, para implementarlo en los sistemas de bioseguridad para poder sobrevivir.

