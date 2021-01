Cada vez son más las muestras de solidaridad para afrontar la pandemia del Covid-19, tal es el caso de la recolección de alimentos que se realizará este jueves en Miami Dade.

Este evento estará organizado por Federación Judía del Gran Miami, para ayudar a su comunidad en estos momentos de adversidad.

La actividad se llevará a cabo en el edificio Stanley C. Myer está ubicado en 4200 Biscayne Blvd. en Miami.

Los organizadores expresaron, que en esta oportunidad se recolectará alimentos no perecederos pertenecientes a la comunidad judía.

“Si bien el drive-thru está abierto a todos los necesitados, es una oportunidad única para los miembros de la comunidad judía que siguen estrictas leyes dietéticas kosher”.

Los paquetes que contengan productos alimenticios no perecederos, pan y frutas y verduras cultivadas localmente, la carne kosher también estará disponible para los residentes de Miami-Dade.

