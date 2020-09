En el salón de comidas The Citadel en el vecindario Little River de Miami, el veterano chef de Miami, Richard Hales, está experimentando con barbacoa inspirada en Texas , ahumando carnes y verduras sobre madera dura. Hales se interesó en fumar al estilo de Texas, que se enfoca en usar sal y pimienta simples para condimentar la carne, y ha viajado por Texas para probar y aprender los conceptos básicos. La costilla del tamaño de un dinosaurio tiene aproximadamente 1,5 libras de carne de res que siempre es de primera calidad. El conjunto de costillas tiernas y ahumadas se espolvorea con sal en escamas para resaltar el sabor. Pero si hay un plato que agrada a la multitud en Society son los extremos quemados. Son los extremos tostados de la punta de la pechuga, enfriados durante la noche, luego cortados en cubos, estofados en la propia salsa barbacoa de Hales y ahumados nuevamente. Es la esencia misma de la carne.

8300 NE Second Ave. en el comedor The Citadel, Little River

BAR-BQ DE SHORTY