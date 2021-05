La noticia del viaje de Ben Affleck y Jennifer Lopez le ha dado la vuelta al mundo. Al parecer la expareja ya pasó a algo más íntimo.

La expareja pasó una semana junta y sin chaperón.

El viaje de los exnovios los llevó al exclusivo Club Yellowstone (estado de Montana), según ha publicado el portal de E! On Line, información que ha sido confirmada por sus fuentes.

Los portales TMZ y el Daily Mail tuvieron acceso a fotos de la pareja en el Big Sky Resort (Montana), donde también fueron vistos.

EXCLUSIVE PICTURES: Ben Affleck and Jennifer Lopez spotted together AGAIN in Montana 17 years after split https://t.co/0aTzwH14EH pic.twitter.com/us3E8vuzSw

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 10, 2021