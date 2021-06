A medida que se acerca el 76 aniversario del Día D, un veterano de la Segunda Guerra Mundial fue reconocido por servir a su país. Una calle de Miami llevará su nombre.

Una parte de Southwest 78th Street, desde las avenidas 77 a 87, se conocerá para siempre como “James Weir Way”, reportó Newsbreak.

El héroe de guerra fue sorprendido por la vicegobernadora Jeanette Núñez, el senador Marco Rubio, amigos y familiares con el honor especial.

Sen. Rubio and Mrs. Rubio were proud to join @LtGovNunez, Commissioner @RaquelRegalado in the street designation of WWII Veteran James Weir. Today, we honor his service to our nation and remember the legacy of his fellow veterans. 🇺🇸 pic.twitter.com/ThBDVaI3UJ

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) June 4, 2021