El portugués Cristiano Ronaldo ha roto varios récords en su carrera, pero uno de ellos fue superado por el ugandés Bevis Mugabi.

Mugabi anotó un gol de cabeza de cabeza este sábado. Su salto llegó a 2.62 metros superando la marca de Cristiano Ronaldo.

En el 2019 Cristiano Ronaldo marcó un tanto de cabeza ante Sampdoria. Su salto fue 2,56 metros siendo uno de los más altos en la historia.

Mugabi superó a Cristiano por ocho metros, por lo que ha sido una gran sorpresa en el balompié europeo.

“Es oficial, Bevis Mugabi saltó más alto que Cristiano Ronaldo por su gol de la victoria”, señaló el club Motherwell en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo needs to step up his game, jokes Motherwell's Bevis Mugabi after stunning header. The Ugandan defender jumped higher to score than the Portuguese superstar managed for iconic goal.https://t.co/WJKLJA5oyJ

