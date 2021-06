El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes 7 de junio que recuperó alrededor de 2,3 millones de dólares en criptomonedas del ataque de ransomware al oleoducto Colonial Pipeline Co.

Lisa Monaco, fiscal general adjunta de Estados Unidos, señaló que los investigadores incautaron 63,7 Bitcoins, ahora valorados en unos 2,3 millones de dólares.

Las criptomonedas fueron pagadas por Colonial después del ataque del mes pasado que provocó una escasez masiva en las estaciones de servicio a lo largo de la costa este, justo cuando comenzaba la temporada de conducción de verano, reseñó Reuters.

Según el Departamento de Justicia se ha recuperado la mayoría del rescate que pagó la compañía.

Colonial Pipeline había dicho que pagó a los piratas informáticos casi $ 5 millones para recuperar el acceso.

El mes pasado, un grupo de delincuentes cibernéticos que, según las autoridades estadounidenses, operaba desde Rusia, penetró en el operador del oleoducto en la costa este de Estados Unidos, bloqueó sus sistemas y exigió un rescate.

