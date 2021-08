Reef Technology anunció este lunes que contratará a 1.000 trabajadores para Miami en “casi todas las divisiones”, incluida la investigación y el desarrollo y las operaciones comerciales, durante tres años.

La empresa con sede en Miami cuenta actualmente con 2.400 trabajadores en el condado de Miami-Dade. Se encuentra entre las nuevas empresas de la región que alcanzaron el estado de “unicornio” con una valoración de más de mil millones de dólares de patrocinadores, incluido SoftBank.

“Reef ha sido un socio invaluable para la ciudad y un pilar de nuestro progreso en la evolución de Miami hacia un centro tecnológico próspero”, dijo el alcalde de Miami, Francis Suárez, defensor de las iniciativas tecnológicas de la ciudad.

1,000 more jobs #MadeInMiami

As the City of Miami continues to establish itself as one of the country's leading innov hubs, initiatives like this & partnerships w companies like @reeftechnology are making us the most competitive city in the world.

➡️https://t.co/EGuoeCOO33 pic.twitter.com/J2qkMCr3Uw

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) August 23, 2021