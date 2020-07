La leyenda de la tv, Regis Philbin, falleció a los 88 años. “Su familia y amigos están eternamente agradecidos por el tiempo que compartieron con él. Tuvo gran calidez y un sentido del humor característico. Tuvo una peculiar habilidad para hacer de cada día algo de lo que valiera la pena hablar”, dijo su familia a PEOPLE, según publicó people

Por Redacción Miami Diario

People confirmó que el legendario presentador de televisión, Regis Philbin, murió el 24 de julio. “Nos entristece profundamente compartir que nuestro amado Regis Philbin falleció anoche por causas naturales, a un mes de cumplir 89 años”, comparte su familia con PEOPLE en una declaración exclusiva el sábado.

“Agradecemos a sus fans y admiradores su increíble apoyo durante sus 60 años de carrera y pedimos privacidad mientras lloramos su pérdida”, dice la familia Philbin.

En 1988, Philbin comenzó su icónica carrera como presentador de Live! con Regis y Kathie Lee junto a Kathie Lee Gifford. Después de 15 años, Gifford dejó el programa de la ABC, pero la pareja se mantuvo unida después de su partida.

Philbin también fue el anfitrión del popular programa de juegos ¿Quién quiere ser millonario? de 1999 a 2002. Además, los créditos del nativo de la ciudad de Nueva York incluyen Million Dollar Password, la primera temporada de America’s Got Talent, así como un asiento recurrente en Rachael Ray.

Nacido el 25 de agosto de 1931, Philbin se crió en el Bronx y se graduó en la escuela secundaria Cardinal Hayes en 1949 antes de asistir a la Universidad de Notre Dame, donde obtuvo una licenciatura en sociología en 1953.

Después de servir en la Marina, Philbin comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como escritor y se abrió camino frente a las cámaras en 1961 con un programa de entrevistas local en San Diego llamado The Regis Philbin Show. Luego, en 1967, se hizo ampliamente conocido como el compañero de Joey Bishop, en The Joey Bishop Show.

Después de una serie de programas de entrevistas locales, incluyendo A.M. Los Angeles y Regis Philbin’s Saturday Night en St. Louis, se mudó a Nueva York en 1983 para presentar The Morning Show, que fue rebautizado tres años más tarde como Live! con Regis y Kathie Lee.

Entre los galardones de Philbin se encuentran los premios Emmy por los programas de entrevistas para Live! en 2001 y 2011, así como por su destacado rol en Who Wants to Be a Millionaire. También recibió el Paseo de la Fama de Hollywood en 2003 y un premio por toda una vida de los Premios Emmy del Día en 2008.

A lo largo de su carrera, Philbin tuvo varios problemas de salud. Se sometió a una angioplastia en 1993, seguida de una cirugía de triple bypass debido a la placa en sus arterias en marzo de 2007. También recibió un reemplazo de cadera en diciembre de 2009.

A Philbin, que estuvo casado dos veces, le sobreviven sus hijas J.J. Philbin y Joanna Philbin. Compartió con su esposa de 50 años, Joy Philbin.

Con información de: people

