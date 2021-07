Durante el fin de semana festivo del 4 de julio, se registraron más de 400 tiroteos en los Estados Unidos que se cobraron la vida de al menos 150 personas.

El Archivo de Violencia con Armas ha recopilado datos sobre la cantidad de incidentes con disparos durante un período de 72 horas entre el viernes y el domingo. Solo en Nueva York, hubo 26 víctimas de 21 tiroteos. En Chicago, 83 personas fueron baleadas, 14 de ellas fatalmente. De los muertos, uno era Chrys Carvajal, miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Illinois.

También hubo varios tiroteos masivos durante el fin de semana festivo. Ocho personas resultaron heridas en un tiroteo en Fort Worth, Texas, el domingo. Cuatro niños fueron baleados en Virginia el viernes por la tarde; se espera que todos se recuperen. Un joven de 17 años murió después de un tiroteo en Ohio que hirió a otras 12 personas en una fiesta en la calle.

En un tweet, Gun Violence Archive declaró que, según su recuento, ha habido más de 20 tiroteos masivos solo en julio.

There have now been 20 mass shootings in July, 336 on the year. The 14 mass shootings over this past holiday weekend (Friday to Sunday) are the most of any weekend in 2021. https://t.co/ApCx8x6bfO

