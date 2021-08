Los equipos de bomberos pasaron horas a última hora de la noche del miércoles y la madrugada del jueves luchando contra un incendio de dos alarmas que comenzó en una tienda de cauchos en Hallandale Beach antes de extenderse a una casa cercana.

La Oficina de Bomberos de la Oficina del Sheriff de Broward dijo que el incendio comenzó justo antes de las 10 pm en el negocio ubicado en 621 Pembroke Road. Los bomberos informaron humo denso y llamas y comenzaron a trabajar para apagarlo.

Power restored for most after large fire in Hallandale Beach causes massive power outagehttps://t.co/CirVGFrYJM

— Eric Yutzy (@EricYutzyWPLG) August 12, 2021