Jack el payaso (Jack the Clown) regresa como la cara principal de Halloween Horror Nights de Universal Orlando para conmemorar su trigésimo aniversario.

Boletos selectos y paquetes de vacaciones ahora están a la venta para invitar a los visitantes a quedarse, gritar y salvarse. Halloween Horror Nights comienza el próximo viernes 3 de septiembre y continuará en noches selectas hasta el domingo 31 de octubre de 2021.

El ícono más notorio en la historia de los eventos, el regreso de Jack a Halloween Horror Nights 2021 estará plagado de terror y miedo mientras el espeluznante payaso de circo invade cada rincón del evento de este año con desprevenidos “Jack Attacks” que harán que los invitados corran por sus vidas. Su presencia ominosa e implacable se infiltrará en todos los aspectos del evento, desde las calles hasta las casas encantadas y los lugares que los invitados menos esperarían, sin dejar ningún lugar adonde acudir ni ningún lugar donde esconderse, informó Behind The Thrills.

Algunos boletos ya están a la venta para Halloween Horror Nights de Universal Orlando, con una variedad de formas para que los invitados personalicen su visita para quedarse, gritar y ahorrar. Los huéspedes pueden ahorrar hasta $ 52 en un boleto de evento de una sola noche al comprar en línea y reservar varias actualizaciones de eventos como RIP Tours, una experiencia de visita guiada que brinda acceso VIP prioritario a las casas encantadas; Behind the Screams: Unmasking the Horror Tours, un recorrido diurno con las luces encendidas por las casas encantadas que ofrece una idea de cómo los sustos cobran vida; y más.

Los residentes de Florida también pueden ahorrar en paquetes de vacaciones, a partir de $ 215 por persona, por noche (en base a una familia de cuatro), que incluyen alojamiento en hotel, boletos para los parques temáticos de Universal Orlando y entrada de una noche a Halloween Horror Nights 2021. Universal Orlando los huéspedes del hotel también reciben beneficios exclusivos, que incluyen acceso a una puerta de entrada exclusiva para el evento (con entrada válida al evento), transporte de cortesía a los parques temáticos de Universal y Universal CityWalk, y acceso a un nuevo evento “Jack’d Up” por tiempo limitado. ”En Universal’s Cabana Bay Beach Resort, donde los huéspedes pueden ver más de cerca el caótico mundo de Jack y algunos de los siniestros entornos inspirados en sus pasadas invasiones de Halloween Horror Nights. Además, el bar del vestíbulo Swizzle Lounge del hotel se transformará en el “Horror Icons Bar,