Luego de permanecer en silencio desde el 21 de septiembre, las redes sociales de “El Yeri” mantienen actividad desde el 1 de noviembre.

“Aprendí que un tropezón no es caída… que todo en la vida vuelve… que no hay mal que por bien no venga… que con voluntad y esfuerzo, todo resulta mas fácil.. que lo más valioso del mundo es la familia y los verdaderos amigos… que por más tropezón, caída, barrera u obstáculo que se interponga en el camino, el objetivo es levantarte cada día con la cabeza en alto y seguir adelante!!”, escribió a comienzos de este mes.

Fuente: Ciber Cuba

También te puede interesar: